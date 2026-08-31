العفو الدولية تطالب الاحتلال بالكشف عن مصير صحفيين فلسطينيين اعتقلهما قبل نحو 3 سنوات

جددت منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة مطالبتها بالكشف عن مصير الصحفيين الفلسطينيين نضال الوحيدي وهيثم عبد الواحد، اللذين اعتقلتهما قوات الاحتلال في أكتوبر 2023، وذلك بالتزامن مع اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري.

وقالت المنظمة في بيان صحفي إن مكان وجود الصحفيين لا يزال مجهولا منذ اعتقالهما قبل نحو ثلاث سنوات، مشيرة إلى أن السلطات الإسرائيلية لم تكشف عن مكان احتجازهما أو الأساس القانوني لاعتقالهما، فيما لا تزال عائلتاهما تفتقران إلى معلومات مؤكدة عن مصيرهما، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".



ودعت العفو الدولية، في حملتها التي أطلقتها بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، إلى الكشف الفوري عن مكان وجود الوحيدي وعبد الواحد وأسباب احتجازهما، وتمكينهما من الوصول إلى المحامين الذين عينتهم عائلتاهما، وضمان معاملتهما معاملة إنسانية وحمايتهما من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.

كما طالبت المنظمة بالإفراج الفوري عنهما، ما لم تُوجَّه إليهما تهم جنائية ويُضمَن لهما الحق في محاكمة عادلة وفقا للمعايير الدولية، مؤكدة أن استمرار إخفاء المعلومات المتعلقة بمكان وجودهما وظروف احتجازهما يثير مخاوف بشأن تعرضهما للاختفاء القسري.