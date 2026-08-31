-خليل أبو رمضان لجأ إلى البناء بالطين هربا من قسوة الخيام

- قطاع غزة يعاني أزمة إيواء تطال قرابة 1.6 مليون نازح

- إسرائيل تفرض قيودا مشددة على إدخال مواد البناء والإعمار

مستعيدا طريقة بدائية استخدمها الأجداد، يخلط الفلسطيني خليل أبو رمضان أديم الأرض بالماء ويشكله طبقة فوق أخرى لبناء جدران غرفة صغيرة في مخيم المغازي وسط قطاع غزة المنكوب، بعدما ضاق به العيش في الخيام.

أبو رمضان النازح من شمال قطاع غزة منذ أكثر من عامين، يحاول بلا إسمنت أو حديد صناعة مأوى يقيه حر الصيف وبرد الشتاء، في ظل صعوبة الحصول على مواد البناء جراء القيود الإسرائيلية المشددة على المعابر.

وتأتي تجربته بسبب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، ودمرت خلالها مساحات واسعة من القطاع ودفعت معظم الفلسطينيين فيه إلى النزوح.

-طريقة الأجداد

يقول أبو رمضان للأناضول إن فكرة بناء الغرفة ولدت من معاناته اليومية مع حياة الخيام التي يعيشها منذ أكثر من عامين.

ويضيف: "الحياة في الخيام صعبة جدا، وحتى عندما تتوفر الخيمة فإنها لا تحمينا من حر الصيف ولا من برد الشتاء، لذلك بحثت عن بديل".

وبحث أبو رمضان عبر الإنترنت عن خيارات متاحة، حتى تعرف إلى طرق البناء بالطين، ليكتشف فيها أسلوبا قديما متجذرا في التراث الفلسطيني ويمكن تنفيذه بالإمكانات المحدودة المتوفرة لديه.

ويوضح، "تعرفت على طريقة البناء بالطين، ووجدت أنها من أساليب البناء القديمة في تراثنا الفلسطيني، فأردت إحياءها، وأعتبر بيت الطين أفضل كثيرا من الخيمة".

وبدأ الشاب الفلسطيني بجمع تربة طينية وخلطها بالماء وتشكيلها لبناء جدران غرفة يأمل أن تصبح مأواه الجديد.

ويضيف: "لم تتوفر لدينا مواد البناء، لذلك استخدمت الطين من أرضنا وشيدت به هذا البيت لأعيش فيه".

وتقول الأمم المتحدة إن أزمة الإيواء في غزة لا تقتصر على الدمار الواسع، إذ تواجه الجهات الإنسانية قيودا إسرائيلية على إدخال مواد ومستلزمات تستخدم في إنشاء المآوي وإصلاحها.



كما أفاد تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية "أوتشا" في 14 أغسطس الجاري، بأن معظم سكان غزة ما زالوا نازحين ويعيشون في ظروف قاسية، وسط نقص في مستلزمات الإيواء.

ويأمل أبو رمضان أن تمنحه الجدران الطينية ما عجزت الخيمة عن توفيره.

ويقول: "البيوت الطينية تكون أقل حرارة في الصيف وأكثر دفئاً في الشتاء"، مضيفاً: "أتمنى أيضاً أن توفر لنا قدراً أكبر من الحماية من الرصاص الطائش".

ويتعرض السكان والنازحون في المناطق القريبة من وجود جيش الاحتلال باستمرار لإطلاق نار من الآليات والمواقع الإسرائيلية، ما يتسبب في استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين.

-رحلة محفوفة بالمخاطر

لكن العودة إلى طريقة الأجداد في البناء ليست سهلة، إذ يقول أبو رمضان إن التربة التي يحتاج إليها توجد في مناطق شرقي قطاع غزة قرب "الخط الأصفر"، حيث تنتشر القوات الإسرائيلية، ما يجعل الوصول إليها محفوفا بالمخاطر.

ويضيف: "خاطرت بنفسي للحصول على الطين حتى أنفذ الفكرة وأعرضها على الآخرين من حولي".

و"الخط الأصفر" هو خط الانتشار الإسرائيلي داخل غزة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، لكن إسرائيل وسعت نطاق سيطرتها لاحقاً لتطال مناطق تقدر بنحو 70% من مساحة القطاع.

وتزداد تكلفة بناء الغرفة بسبب الحاجة إلى نقل التربة من المناطق الشرقية إلى مخيم المغازي.

ولا تنتهي الصعوبات بالحصول على التربة الطينية، إذ يحتاج أبو رمضان إلى المياه اللازمة لخلط التربة وتشكيل الجدران، في قطاع يعاني أزمة حادة بتوفير المياه.

ويقول: "في حال توفرت الإمكانات اللازمة، لا يستغرق بناء الغرفة أكثر من أسبوع، وربما أقل، لكن شح المياه يؤخر العمل".

ووفق تقرير "أوتشا" الصادر في 14 أغسطس، واجه 90% من الفلسطينيين في غزة، في أوائل يوليو الماضي، انقطاعات متكررة وغير متوقعة في الحصول على مياه آمنة ونظيفة للشرب والطهي والنظافة.

- اهتمام النازحين

ومع نشر أبو رمضان تجربته عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، تحولت الغرفة الطينية الصغيرة إلى فكرة تستقطب اهتمام عائلات نازحة تبحث هي الأخرى عن بديل للخيام.

ويقول: "بدأت عائلات توقفني في الشارع وتتصل بي لتسأل عن طريقة تنفيذ الفكرة، الناس أنهكتهم حياة الخيام ويريدون مأوى يحميهم من الحر والبرد".

ويضيف: "بإمكانات محدودة جداً صنعت هذا المكان، وأنا سعيد لأنني خرجت من حياة الخيمة. الفكرة بسيطة وموادها متاحة نسبياً، لكنها بالنسبة لي أفضل من الخيمة".

ورغم ذلك، لا يرى أبو رمضان في بيت الطين بديلاً دائماً عن إعادة إعمار ما دمرته الحرب. ويقول: "لو توفرت مواد البناء، فسأبني بالتأكيد بيتا حديثا.. بيت الطين جميل ومفيد مؤقتا، لكنه ليس آمنا مثل المنازل الحديثة".

ويلخص أبو رمضان تجربته في عبارة تعكس المفارقة التي فرضتها ظروف النزوح ونقص مواد البناء على حياته: "هذا هو المتاح لنا الآن، نأخذ من الأرض نفسها ونبني بيتا بالطرق القديمة مع أننا نعيش في العصر الحديث".

ويعيش قرابة 1.6 مليون نازح في قطاع غزة داخل الخيام وسط ظروف إنسانية بالغة القسوة، مع منع إسرائيل إدخال المنازل المؤقتة ومواد الإعمار.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025، لم تشهد الأوضاع الإنسانية تحسنا، في ظل تنصل إسرائيل من التزامات نص عليها الاتفاق، بينها فتح المعابر وإدخال الكميات المتفق عليها من المساعدات ومواد الإيواء والإعمار.