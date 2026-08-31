الليبي محمد هشام يكشف سر متابعته المستمرة للدوري المصري

أشاد اللاعب الدولي الليبي محمد هشام، خط وسط نادي الاتحاد الليبي، بالمستوى التنافسي الكبير الذي يقدمه الدوري المصري لكرة القدم في الآونة الأخيرة، مؤكدًا أنه يتابع مباريات المسابقة عن استمتاع واهتمام بالغ نظرًا لقوتها وجماهيريتها الطاغية على المستويين العربي والإفريقي.

وأوضح "هشام" في تصريحات صحفية، أن الدوري المصري شهد قفزة نوعية وتطورًا ملحوظًا على كافة المستويات، أبرزها شراسة المنافسة بين الأندية والحضور الجماهيري الضخم الذي يمنح المباريات طابعًا حماسيًا فريدًا، لافتاً إلى أن متابعته للمسابقة لا تقتصر على فريق بعينه، بل تمتد لمتابعة الصراع التاريخي والجماهيري بين مختلف أقطاب الكرة المصرية.

ويأتي هذا الاهتمام في توقيت يخطو فيه اللاعب خطوات ثابتة نحو تعزيز مسيرته الاحترافية؛ حيث انضم إلى صفوف الاتحاد الليبي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2026 قادمًا من الهلال بنغازي، وذلك بعد سباق ومنافسة قوية مع نادي الأهلي طرابلس للظفر بخدماته.

يُذكر أن محمد هشام (22 عامًا) يُعد أحد أبرز المواهب الواعدة في الملاعب الليبية؛ إذ بدأ رحلته الكروية من قطاع الناشئين بنادي الهلال بنغازي وصولاً للفريق الأول، كما خاض تجربة قصيرة مع نادي الصداقة، فضلاً عن تمثيله لمنتخب ليبيا للناشئين تحت 17 عامًا.

ويمتلك اللاعب مرونة تكتيكية عالية تجعله محط أنظار الأجهزة الفنية، حيث يجيد اللعب في مركزي لاعب الوسط المهاجم وصانع اللعب، إلى جانب قدرته المميزة على أدوار الارتكاز الدفاعي «رقم 6»، وهو ما يعول عليه كثيرًا في مشواره الجديد مع نادي الاتحاد.