بزشكيان يجتمع مع رئيس وزراء الهند على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون

التقى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الاثنين، برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وأجرى معه محادثات خلال زيارته الأولى إلى قيرغيزستان.

وخلال اللقاء، الذي عقد على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون، استعرض الجانبان آخر مستجدات العلاقات الثنائية، وأكدا ضرورة تعزيز وتوسيع التعاون المشترك.

وتوجه الرئيس الإيراني، اليوم الاثنين، إلى العاصمة القرغيزية بيشكيك، للمشاركة في أعمال قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي تستمر يومين.

وأفادت وكالة «مهر» للأنباء، بأن بزشكيان سيلقي كلمة أمام قمة منظمة شنغهاي للتعاون، كما سيعقد لقاءات ثنائية مع قادة وكبار مسئولي الدول الأعضاء والشريكة في المنظمة.

ويشارك بزشكيان في مراسم الافتتاح الرسمي للدورة السادسة لألعاب البدو العالمية 2026.

ومن المقرر أن تبدأ القمة الـ26 لرؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون (إس سي أو) اليوم الاثنين، وتختتم أعمالها غدا الثلاثاء، في مدينة بيشكيك القرغيزية، حيث تتولى قيرغيزستان الرئاسة الدورية للمنظمة لعام 2026.

وتعقد القمة تحت شعار «25 عامًا على منظمة شنغهاي للتعاون: معًا من أجل السلام والتنمية والازدهار المستدام».