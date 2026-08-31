نجحت شركة بي بي في بدء الإنتاج من بئر "فيوم 4"، بما يسهم في إضافة كميات جديدة من الغاز إلى السوق المصرية، في إطار مواصلة الاستثمارات في منطقة غرب دلتا النيل.

ومن المتوقع أن ينتج البئر نحو 80 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز يوميًا، وفق بيان الشركة اليوم.



ويأتي هذا الإعلان في أعقاب نجاح حملة الاستكشاف التي نفذتها بي بي عام 2025، وأسفرت عن اكتشاف بئر فيوم 4، وقد جرى الإسراع في تنفيذ المشروع، ما أدى إلى تقديم موعد بدء إنتاج الغاز بنحو عامين مقارنة بما كان مخططًا له.



كما نجحت الشركة في حفر مسار جانبي للبئر بهدف الوصول إلى طبقات مكمنيه ميسينية جديدة داخل حقل غرب دلتا النيل، على أعماق تقارب 3,000 متر، دون الحاجة إلى حفر بئر منفصل أو إنشاء بنية تحتية جديدة تحت سطح البحر.



وتم ربط الإنتاج بتسهيلات غرب دلتا النيل لمعالجة الغاز، عبر خط أنابيب جيزة-فيوم، من خلال توظيف حلول هندسية مبتكرة للتغلب على التحديات الفنية والاستفادة من البنية التحتية البحرية القائمة للوصول إلى كميات إضافية من الغاز، وتقديم موعد بدء إنتاج الغاز بنحو عامين.



وقال وائل شاهين رئيس شركة بي بي مصر: "يعكس بدء إنتاج فيوم 4 دعم بي بي المستمر لاستراتيجية وزارة البترول الرامية إلى تسريع أعمال التنمية، وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية القائمة، وتوظيف أحدث التقنيات لزيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي في مصر".



وتضم منطقة غرب دلتا النيل مجموعة من حقول الغاز الواقعة في المياه البحرية المصرية، ضمن امتيازي شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط للمياه العميقة.



وتتولى بي بي تشغيل تسهيلات غرب دلتا النيل بحصة تبلغ 82.75%، بينما تمتلك شركة هاربور إنيرجي الحصة المتبقية البالغة 17.25%.