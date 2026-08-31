روسيا تعلن استهداف منشآت للطاقة والنقل ومراكز لوجستية بأوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الاثنين، أن القوات المسلحة الروسية استهدفت خلال الـ24 ساعة الماضية منشآت البنية التحتية للطاقة والنقل في أوكرانيا، والمراكز اللوجستية التي تعمل لصالح القوات الأوكرانية.

وقالت الوزارة: "استهدف الطيران التكتيكي العملياتي، والمسيرات الهجومية، والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة لمجموعات القوات الروسية، منشآت البنية التحتية للطاقة والنقل في أوكرانيا، والمراكز اللوجستية التي تعمل لصالح القوات الأوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضافت الوزارة أنه تم استهداف مواقع تجميع وتخزين المسيرات، ومستودعات للذخيرة والوقود والمعدات العسكرية، بالإضافة إلى نقاط تمركز مؤقتة للتشكيلات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 142 منطقة.

كما أعلنت الوزارة أن القوات المسلحة الروسية كبدت القوات الأوكرانية خسائر بشرية تقدر بنحو 1375 عسكريًا على محاور القتال كافة، في نطاق العملية العسكرية الخاصة، خلال الـ24 ساعة الماضية.