إعلام إيراني: الهجوم الأمريكي على جزيرة لارك أسفر عن مقتل 2 وإصابة آخرين

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أفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء الاثنين، بأن الهجوم الأمريكي على جزيرة لارك أسفر عن مقتل 2 وإصابة آخرين.

ونقل موقع «إيران إنترناشيونال»، عن حاكم جزيرة «قشم»، جنوب إيران، قوله إن شخصين قتلا وأصيب عدد آخر في الهجوم الأمريكي الذي استهدف جزيرة لارك، مساء الأحد 30 أغسطس.

وتبادلت إيران والولايات المتحدة الهجمات للمرة الأولى منذ أكثر من شهر، خلال الساعات الأولى من صباح الاثنين، في مواجهة تهدد بإشعال الصراع مجددًا بعد أسابيع من الهدوء العسكري النسبي.

وأطلقت إيران صواريخ باتجاه أهداف عسكرية أمريكية في الأردن، ردًا على ضربة أمريكية استهدفت منصات لإطلاق الصواريخ الإيرانية.

وقالت واشنطن إنها كانت تستعد لإطلاق ألغام بحرية في مضيق هرمز، وهو ممر الشحن الحيوي الذي أصبح محور التوترات الإقليمية والجهود الدبلوماسية.