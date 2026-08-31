الرئيس الإيراني: استمرار الحرب ليس في مصلحتنا ولازلنا نسعى إلى التوصل لاتفاق

أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكیان، خلال زيارته إلى قرغيزستان ولقائه رئيس الوزراء الهندي، أن إيران التزمت بالتعهدات التي قبلتها في إطار الاتفاقات، فيما لم يفِ الجانب الأمريكي بالتزاماته.

وبحسب ما نشره موقع «إيران إنترناشيونال»، أضاف بزشكيان: «ما زلنا نسعى إلى تحقيق مسار الاتفاق والتفاهم، ونعتقد أن استمرار الحرب ليس في مصلحتنا، ولا في مصلحة المنطقة، ولا يخدم مصالح البشرية».

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن «الهند تمتلك قدرات مهمة يمكن أن تسهم في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة».

وتوجه الرئيس الإيراني، اليوم الاثنين، إلى العاصمة القرغيزية بيشكيك، للمشاركة في أعمال قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي تستمر يومين.

وأفادت وكالة «مهر» للأنباء، بأن بزشكيان سيلقي كلمة أمام قمة منظمة شنغهاي للتعاون، كما سيعقد لقاءات ثنائية مع قادة وكبار مسئولي الدول الأعضاء والشريكة في المنظمة.

ويشارك بزشكيان في مراسم الافتتاح الرسمي للدورة السادسة لألعاب البدو العالمية 2026.

ومن المقرر أن تبدأ القمة الـ26 لرؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون (إس سي أو) اليوم الاثنين، وتختتم أعمالها غدا الثلاثاء، في مدينة بيشكيك القرغيزية، حيث تتولى قيرغيزستان الرئاسة الدورية للمنظمة لعام 2026.

وتعقد القمة تحت شعار «25 عامًا على منظمة شنغهاي للتعاون: معًا من أجل السلام والتنمية والازدهار المستدام».