برلين: لا معلومات نهائية عن ألمان مفقودين أو قتلى في فيضانات نيبال

أعلنت الحكومة الألمانية أنه لا تتوافر لديها حتى الآن معلومات نهائية بشأن عدد الألمان المفقودين أو القتلى جراء كارثة الفيضانات في نيبال.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية للصحفيين في برلين اليوم الاثنين إن السلطات لديها معلومات عن "بعض" المواطنين الألمان المفقودين، لكنه لم يذكر، ردًا على سؤال، عددًا محددًا أو تقديرًا تقريبيًا لهذا العدد. وأضاف أن السلطات لا تزال تحاول تكوين صورة ملموسة عن الوضع في ظل الدمار الواسع الذي طال منطقة شاسعة للغاية.

وارتفع عدد القتلى الذين عُثر على جثامينهم في نيبال إلى أكثر من 900، وفقًا لهيئة الحماية من الكوارث هناك. وبذلك، وبإضافة الأرقام الرسمية المؤكدة من منطقة الكارثة في الصين، لقي ما لا يقل عن 919 شخصًا حتفهم جراء السيول الجارفة التي اجتاحت المنطقة يوم الأربعاء الماضي.

وارتفع عدد المفقودين في نيبال إلى 4247 شخصًا، من بينهم 592 أجنبيًا. وفي الصين، أُدرج 546 شخصًا في عداد المفقودين، بينهم ثلاثة ألمان. ولا تزال آلاف من أفراد فرق الإنقاذ تعمل في منطقة الفيضانات جنوب غربي التبت وفي المناطق المتضررة في نيبال، بحثًا عن الضحايا وانتشالهم.