رئيس الوزراء الهندي يضع باقات الورود على النصب التذكاري للمهاتما غاندي في بيشكيك عاصمة قيرغيزستان

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وضع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الاثنين، باقات الورود على النصب التذكاري للمهاتما غاندي في بيشكيك، والتقى أفرادا من الجاليتين الهندية والقيرغيزية، قبيل انعقاد القمة الـ 26 لمنظمة شنغهاي للتعاون.

ووضع رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى باقات الورود على نصب التذكاري للمهاتما غاندى، قبل مشاركته في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في العاصمة القيرغيزية، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا تايمز أوف إنديا".

وكان رئيس الوزراء مودي قد أزاح الستار عن النصب التذكاري خلال زيارته لقيرغيزستان عام 2015.

والتقى رئيس الوزراء مودي أفرادا من جاليات مختلفة، من بينهم المهتمون بالثقافة الهندية واليوجا، وأفراد الجالية الهندية.

وخلال اللقاء، تلقى رئيس الوزراء مودي نسخة من ملحمة "ماناس: قيرغيز فيرجاثا كافيا" من أفراد الجالية.