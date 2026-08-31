الرئيس السيسي يبعث برقيات تهنئة بالأعياد الوطنية لعدد من الدول

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بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ببرقية تهنئة إلى السلطان إبراهيم ملك ماليزيا، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

وأوفد الرئيس، حسام زعتر الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة ماليزيا بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

كما بعث رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة إلى الرئيس بيتر بيلجرينى رئيس الجمهورية السلوفاكية بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الدستور.

وأوفد الرئيس، محمد عادل مختار الامين برئاسة الجمهورية الى سفارة الجمهورية السلوفاكية بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

كما بعث رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة كذلك إلى الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

وأوفد أحمد محمد رضا الامين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية أوزبكستان بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

كما بعث رئيس الجمهورية ببرقيتي تهنئة كذلك إلى كل من مايا ساندو رئيسة جمهورية مولدوفا بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال، وكريستين كارلا كانجالو رئيسة جمهورية ترينداد وتوياجو بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.