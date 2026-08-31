وزير البترول: ارتفاع الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي خلال الصيف 12%

بدوي: إنتاج مصر من الغاز الطبيعي بلغ 3.7 مليار قدم مكعب يوميا خلال منتصف 2026

الوزير يتوقع ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي خلال المالي الحالي ليصل إلى 4.2 مليار قدم مكعبة يوميا

قال وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، إن وزارته نجحت في تأمين احتياجات السوق المحلي من المواد البترولية والغاز الطبيعي خلال الفترة الماضية، على الرغم من زيادة الاستهلاك المحلي.

وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي عقد مع رؤوساء تحرير الصحف المصرية، أن الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي ارتفع خلال فترة الصيف بنسب تقارب 12%، لتصل إلى نحو 7.28 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا خلال الفترة بين يوليو وأغسطس، مقابل 6.45 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا خلال الفترة من أكتوبر وحتى مارس الماضي.

وقال وزير البترول، إن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي بلغ 3.7 مليار قدم مكعب يوميا خلال منتصف 2026.

وأوضح الوزير، أن سداد مستحقات الشركاء الأجانب في الحد من انخفاض الإنتاج، والذي كان من المتوقع وصوله إلى 2.2 مليار قدم مكعبة.

وانتهت الحكومة من سداد مستحقات الشركاء الاجانب في يونيو الماضي، بعد أن ارتفعت خلال السنوات الماضية لتصل إلى نحو 6.1 مليار دولار.

ويتوقع وزير البترول، ارتفاع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي خلال العام المالي الحالي ليصل إلى نحو 4.2 مليار قدم مكعبة يوميا .

ويقول بدوي، إن وزارته رفعت نسبة تشغيل معامل التكرير المصرية لأكثر من 80%؜ مقابل 67%؜ خلال الفترة الماضية، مدعومة بزيادة كميات النفط الخام للمعامل المصرية، وهو يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي من المواد البترولية.

ووفقا لوزير البترول، يبلغ استهلاك السوق المحلي من البنزين نحو 11.84 مليار لتر سنويا، و السولار نحو 17.77 مليار لتر سنويا، والمازوت نحو 6.94 مليون طن.

وأضاف وزير البترول، أنه من المخطط بدء الإنتاج من عدد من الاكتشافات البترول والغازية خلال الفترة القادمة، حيث من الخطط بدء الإنتاج من حقل دينس خلال نهاية 2027.

وأكد وزير البترول، أن خطة الوزارة خلال الخمس سنوات القادم تتضمن زيادة طرح المزايدات والفرص الاستثمارية أمام الشركات الأجنبية للبحث والاستكشاف عن النفط والغاز في المناطق المصرية.