الاتحاد الأوروبي يؤكد استمرار تعاونه مع واشنطن ومجموعة السبع لإبقاء الضغط على إيران

أكد الاتحاد الأوروبي في بيان، اليوم الاثنين، أنه سيواصل ‌العمل مع الولايات المتحدة وشركاء آخرين من مجموعة السبع والشركاء الدوليين لإبقاء الضغط على إيران.

وجاء في ⁠البيان، الذي يأتي قبل اجتماع مجموعة العشرين هذا الأسبوع،: "يرحب الاتحاد الأوروبي بالجهود الرامية لضمان توقف إيران عن أنشطتها المزعزعة للاستقرار والدخول في مفاوضات سلام بحسن نية"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وأضاف البيان: ‌"كما يرحب الاتحاد الأوروبي بالضغوط الاقتصادية الإضافية، بما في ذلك من خلال عملية 'الإقصاء الاقتصادي' التي تقودها الولايات ⁠المتحدة".

وتابع: "سيواصل الاتحاد الأوروبي العمل عن كثب مع الولايات المتحدة وشركاء ⁠آخرين من مجموعة السبع والشركاء الدوليين لمواصلة ⁠الضغط على إيران والمساهمة في تخفيف التوتر وتحقيق الاستقرار الإقليمي".