 الاتحاد الأوروبي يؤكد استمرار تعاونه مع واشنطن ومجموعة السبع لإبقاء الضغط على إيران - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاتحاد الأوروبي يؤكد استمرار تعاونه مع واشنطن ومجموعة السبع لإبقاء الضغط على إيران

وكالات
نشر في: الإثنين 31 أغسطس 2026 - 1:43 م | آخر تحديث: الإثنين 31 أغسطس 2026 - 1:43 م

أكد الاتحاد الأوروبي في بيان، اليوم الاثنين، أنه سيواصل ‌العمل مع الولايات المتحدة وشركاء آخرين من مجموعة السبع والشركاء الدوليين لإبقاء الضغط على إيران.

وجاء في ⁠البيان، الذي يأتي قبل اجتماع مجموعة العشرين هذا الأسبوع،: "يرحب الاتحاد الأوروبي بالجهود الرامية لضمان توقف إيران عن أنشطتها المزعزعة للاستقرار والدخول في مفاوضات سلام بحسن نية"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وأضاف البيان: ‌"كما يرحب الاتحاد الأوروبي بالضغوط الاقتصادية الإضافية، بما في ذلك من خلال عملية 'الإقصاء الاقتصادي' التي تقودها الولايات ⁠المتحدة".

وتابع: "سيواصل الاتحاد الأوروبي العمل عن كثب مع الولايات المتحدة وشركاء ⁠آخرين من مجموعة السبع والشركاء الدوليين لمواصلة ⁠الضغط على إيران والمساهمة في تخفيف التوتر وتحقيق الاستقرار الإقليمي".

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