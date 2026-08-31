انضمام بنك تنمية الصادرات والصندوق السيادي لمبادرة مصر تنطلق بالتصدير

• الجولة الثانية تنزلق من بورسعيد التي تستحوذ على 3% من صادرات مصر

انضمت جهات جديدة لمبادرة مصر تنطلق بالتصدير، التي أطلقتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، تحت رعاية رئيس الوزراء، وذلك في جولتها الثانية، التي انطلقت من محافظة بورسعيد اليوم، ومن هذه الجهات بنك تنمية الصادرات و الصندوق السيادي وشركات تخصيم، بحسب الوزير محمد فريد صالح في الجلسة الافتتاحية اليوم.

وكرر الوزير طرحه لأسباب إطلاق المبادرة، والتي كانت جولتها الأولى من محافظة الغربية قبل أسابيع، وابرزها تركز التصدير كما وعددا في عدد قليل من الشركات، رغم آلاف الشركات المصدرة.

وأكد الوزير أن الدولة نجحت في تحقيق معدلات متنامية للصادرات، إلا أن التحدي الحقيقي يتمثل في توسيع قاعدة الشركات المصدرة، مشيرًا إلى أن 50 شركة فقط تستحوذ على نحو 45% من إجمالي الصادرات المصرية، وهو واقع تعمل الوزارة على تغييره من خلال الوصول إلى الشركات في مختلف المحافظات، وتأهيلها للنفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وأوضح فريد أن 730 شركة فقط استفادت حتى الآن من خدمات منظومة تنمية الصادرات، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف الوصول إلى آلاف الشركات في جميع المحافظات، وتعريفها بالخدمات والبرامج والحوافز التي تقدمها الجهات التابعة للوزارة، بما يسهم في زيادة أعداد المصدرين ورفع تنافسية المنتج المصري.

وأضاف أن مبادرة «مصر تنطلق للتصدير» تمثل نهجًا جديدًا في عمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، يقوم على الانتقال بالخدمات الحكومية إلى الشركات داخل المحافظات والتجمعات الصناعية، بدلاً من انتظار توجه الشركات إلى الجهات الحكومية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تتبنى مبدأ «من حقك تعرف» لتعريف مجتمع الأعمال بخدمات هيئة تنمية الصادرات، وصندوق تنمية الصادرات، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، وجهاز التمثيل التجاري، موضحًا أن المبادرة تتضمن ورش عمل متخصصة تستعرض بصورة عملية جميع الخدمات والبرامج التي تساند الشركات في رحلتها نحو التصدير.

وأوضح الوزير أن قيمة صادرات محافظة بورسعيد تمثل 3% من إجمالي صادرات مصر.

وأوضح أن اختيار بورسعيد لتكون محطة الجولة الثانية من المبادرة، جاء بسبب أهمية المحافظة في الصناعة والتجارة، واللوجستيات، كونها تضم ميناء.

وأشار إلى أن التصدير صنعة تحتاج إلى بناء القدرات وصقل مهارات الشركات، وهو ما تعمل عليه الوزارة من خلال برامج التدريب والتأهيل.