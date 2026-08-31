شنت قوات الاحتلال، الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة طالت عدة مدن وبلدات ومخيمات في الضفة الغربية، ترافقت مع اعتقالات واعتداءات على ومصادرة ممتلكات، وسط إطلاق لقنابل الصوت واندلاع مواجهات.

وبحسب شبكة «قدس» الإخبارية، أفادت مصادر محلية بأن قوة خاصة من جيش الاحتلال تسللت إلى محيط ملعب بلدية نابلس واعتقلت الشاب فاتح الأشقر.

واعتقلت قوة خاصة من جيش الاحتلال الشاب قصي خالد الحشاش، بعد تسللها لمخيم بلاطة شرق نابلس داخل مركبة مدنية.

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال قرية المغير شمال شرق المدينة، واعتدت على الأهالي، وسرقت أموالًا وذهبًا من منازلهم.

وشرعت جرافات الاحتلال العسكرية، بعمليات هدم واسعة في منطقة «عين السقي» ببلدة بيرزيت شمال رام الله.

وفي جنين، داهمت قوات الاحتلال بلدة ميثلون جنوب المدينة، وفتشت عددًا من المنازل وأطلقت قنابل الصوت خلال الاقتحام.

وفي أريحا، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر وداهمت عددًا من المنازل، فيما اندلعت مواجهات بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال في المخيم.

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة تفوح وداهمت عددًا من المنازل، كما اقتحمت مدينة الظاهرية جنوب الخليل.

وفي طوباس، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة، تزامنًا مع تجول مركبات مستوطنين في شوارعها.

ويأتي هذا التصعيد الميداني في إطار استمرار قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين في اعتداءاتهم اليومية على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية، بحماية من جيش الاحتلال.