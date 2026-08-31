إيران تعلن قصف قواعد أمريكية في الأردن استخدمت لدعم الهجوم على جزيرة لارك

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان صدر اليوم الاثنين، إن القوات المسلحة الإيرانية شنت هجوما على قواعد عسكرية أمريكية في الأردن، ردا على هجوم أمريكي على جزيرة لارك.

وأوضحت الوزارة، أن القواعد الأمريكية في الأردن استُخدمت لشن ودعم الهجوم على لارك، الذي أسفر عن مقتل وإصابة أفراد من القوات المسلحة الإيرانية ومدنيين.

وأضافت أن إيران سترد بحزم على أي عدوان عسكري آخر، وأن الولايات المتحدة والأطراف الداعمة لأفعالها تتحمل المسئولية الكاملة عن أي تصعيد، وذلك حسبما نشرته وكالة «رويترز».

وفي وقت سابق، أعلنت القوات المسلحة الأردنية، اعتراض 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي للمملكة، وذلك في وقت قصفت فيه الولايات المتحدة جزيرة لارك الإيرانية.

وجاء في بيان للقوات المسلحة الأردنية أن «منظومات الدفاع الجوي اعترضت فجر اليوم، الاثنين 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي للمملكة».

وذكر البيان، أن القوات «تعاملت مع هذه الاعتداءات، وتمكنت من تدمير الصواريخ بنجاح قبل أن تشكل أي تهديد للمواطنين أو الممتلكات».

وأوضح الناطق الرسمي للقوات المسلحة أن «عمليات الاعتراض تمت وفق تقديرات عملياتية دقيقة، وانطلاقًا من المسئولية الوطنية في حماية المجال الجوي للمملكة والحفاظ على سلامة المواطنين، وبما يتوافق مع قواعد الاشتباك المعتمدة».

وتقع جزيرة لارك بالقرب من مضيق هرمز الاستراتيجي، وهو ممر ملاحي عالمي رئيسي ظلّ محورًا للتوترات الإقليمية والجهود الدبلوماسية.

وشكّل هجوم الأحد أولى الضربات الأمريكية على إيران منذ 29 يوليو، حين نفّذت الولايات المتحدة «موجة ضربات مكثفة»، ردًا على محاولة هجوم على مواقع عسكرية أمريكية في اليوم السابق.