الرئيس الإيراني: لا نسعى للحرب وسنرد بحزم على المعتدين

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الاثنين، إن بلاده لا تسعى إلى الحرب، لكنها سترد بحزم على أي اعتداء تتعرض له.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين بمطار طهران، قبيل توجهه إلى العاصمة القرغيزية بيشكك، للمشاركة في قمة قادة منظمة شنغهاي للتعاون، وفق وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وتطرق بزشكيان، إلى الهجوم الأمريكي، الأحد، على جزيرة "لارك" والرد الإيراني عليه، مردفا: "لسنا بصدد السعي إلى الحرب، وهذه رسالة واضحة أعلناها للعالم حتى الآن".

وأضاف: "في المقابل، لن نصمت أمام أي اعتداء، وسنرد بحزم على المعتدين".

وفجر الاثنين، أعلنت إيران شن هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة على مواقع قالت إنها للقوات الأمريكية في الإمارات والأردن، ردا على عدوان أمريكي إسرائيلي استهدف الأحد جزيرة لارك الإيرانية قرب مضيق هرمز.

في المقابل، أعلن الجيش الأردني اعتراض وتدمير 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي للبلاد.

وسبق أن أفاد الحرس الثوري، الأحد، بسقوط قتلى وجرحى، بينهم مدنيون، جراء هجوم قال إن الجيش الأمريكي شنه على جزيرة لارك.