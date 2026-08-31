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أعداد جريدة الشروق
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ارتفاع حصيلة قتلى فيضانات نيبال إلى أكثر من 900 شخص

كاتماندو - (أسوشيتد برس) (د ب أ)
نشر في: الإثنين 31 أغسطس 2026 - 9:38 ص | آخر تحديث: الإثنين 31 أغسطس 2026 - 9:38 ص

أعلنت وكالة إدارة الكوارث في نيبال، اليوم الاثنين، أن حصيلة قتلى الفيضانات التي ضربت البلاد الأسبوع الماضي ارتفعت إلى أكثر من 900 شخص.

وكثفت السلطات جهود الإنقاذ بعدما أسفرت الفيضانات الكارثية التي اجتاحت نيبال والتبت عن مقتل ما لا يقل عن 900 شخص، وفقدان أكثر من 4700 آخرين.

وقال المتحدث باسم الجيش النيبالي، العميد راجا رام باسنيت، "نواصل عمليات البحث عن الأشخاص العالقين في المناطق الجبلية والتجمعات السكنية ومناطق الأنهار وإنقاذهم".

كما شاركت فرق إنقاذ أجنبية متعددة في مساعدة فرق الإنقاذ المحلية في العثور على العمال المحاصرين داخل أنفاق تابعة لمحطات كهرومائية.

وقال مسئولون إن ما لا يقل عن 90 شخصا على الأقل عالقون في عدة أنفاق تابعة لمحطات الطاقة الكهرومائية.

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