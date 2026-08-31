تقام اليوم الإثنين 31 أغسطس 2026، عدد من المباريات المهمة في مختلف البطولات، وتأتي في مقدمتها مواجهة الزمالك أمام السويس بتروجت في الدوري المصري، إلى جانب لقاء أستون فيلا ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي، وبرشلونة أمام رايو فاليكانو في الدوري الإسباني.

كما يلتقي طرابزون سبور مع آميد سبورتيف في الدوري التركي، في مباراة تحظى باهتمام خاص من الجماهير المصرية مع مشاركة محمد صلاح، بينما يشهد الدوري الإيطالي مواجهتي ليتشي ضد روما وأتالانتا أمام بولونيا.

وفيما يلي يستعرض لكم موقع الشروق أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مباريات الدوري المصري:

بترول أسيوط × البنك الأهلي – الساعة 5 مساءً على قناة ON SPORT

المصري × بيراميدز – الساعة 8 مساءً على قناة PLUS ON SPORT

الزمالك × السويس بتروجت – الساعة 8 مساءً على قناة ON SPORT

مباريات الدوري الإنجليزي

أستون فيلا × آرسنال – الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 1

مباريات الدوري الإسباني

أوساسونا × خيتافي – الساعة 8:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 5

برشلونة × رايو فاليكانو – الساعة 10:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 2

مباريات الدوري التركي

آميد سبورتيف × طرابزون سبور – الساعة 9:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 3

بشكتاش × كوروم بلديسبور – الساعة 9:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 4

مباريات الدوري الإيطالي

ليتشي × روما – الساعة 7:30 مساءً على قناة stc tv

أتالانتا × بولونيا – الساعة 9:45 مساءً على قناة stc tv