رسم نحو 3300 لوحة وأعاد تصاميم لجدران يبلغ طولها نحو 700 متر

حوَّل النجار التركي المتقاعد جورسل جمالي أرترك شغفه بالرسم إلى مشروع لتزيين جدران بلدة أوزونلو في قضاء بوجازليان بولاية يوزجات.

ولتحقيق حلم راوده منذ طفولته بدأ أرترك، صاحب الـ65 عاما، ممارسة الرسم قبل نحو 13 عاما بتشجيع من ابنته، وذلك بعد تقاعده من النجارة وخضوعه لجراحة في المعدة.

ودون تلقي تدريب فني طوّر الرجل مهاراته ذاتيا عبر متابعة أعمال فنية على وسائل التواصل الاجتماعي، واتجه لاحقا إلى الرسم على القماش وبالفحم.

أنجز أرترك نحو 3300 لوحة وأقام 3 معارض، فيما لفتت أعماله انتباه رئيس بلدية أوزونلو مصطفى أوتشار، الذي طلب منه تزيين الجدران التابعة للبلدية برسوماته.

وأعد النجار تصاميم لجدران يراوح طولها بين 600 و700 متر، قبل أن يبدأ تلوينها وينجز المرحلة الأولى من المشروع خلال نحو 3 أشهر.

وفي حديث للأناضول، قال أرترك إن الرسم أصبح جزءا مهما من حياته، دون أن يتلقى تدريبا من أي جهة.

وأضاف: "الرسم يجعلني أنسى المرض والديون، وأطرد كل شيء من ذهني. أركز على الرسم ساعات، وعندما أرسم أشعر وكأنني وُلدت من جديد".

وأشار إلى أنه يرسم أيضا أمام منزله وفي المتنزهات، ويحاول تشجيع الأطفال الذين يتجمعون حوله ويبدون اهتماما بالرسم.