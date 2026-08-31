هيئة الأرصاد الألمانية: صيف 2026 ثاني أشد فصول الصيف حرارة في تاريخ ألمانيا

صُنِّفَ فصل الصيف لهذا العام على أنه ثاني أشد فصول الصيف حرارة في تاريخ القياسات الرسمية المسجلة في ألمانيا، وذلك وفقا لتقييم أولي أعلنته هيئة الأرصاد الجوية الألمانية "دي دبليو دي" في مقرها في مدينة أوفنباخ اليوم الاثنين.

وبحسب هذا التقييم، بلغ المدى المتوسط المتوقع لدرجات الحرارة 6ر19 درجة، وقالت هيئة الأرصاد الجوية تعليقا على ذلك:"استناداً إلى الحسابات الأولية، لم يتجاوز هذا المستوى سوى صيف عام 2003 الاستثنائي الذي بلغ فيه متوسط درجات الحرارة 7ر19 درجة".

وسجلت درجات الحرارة في صيف العام الحالي ارتفاعا بمقدار 3ر3 درجة فوق متوسط الفترة المرجعية المعتمدة دوليا من عام 1961 حتى عام 1990. وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية أن "تكرار موجات الحر خلال عام 2026 جاء بشكل غير مسبوق"؛ حيث بلغ متوسط عدد الأيام الحارة في ألمانيا نحو 22 يومًا، وهي الأيام التي تصل فيها درجات الحرارة إلى 30 درجة مئوية على الأقل، ونحو خمسة أيام شديدة الحرارة، بلغت فيها درجات الحرارة 35 درجة مئوية على الأقل.

وسجلت منطقة موكرن-دريفتس في ولاية سكسونيا-آنهالت شرقي البلاد وفقًا للتقييم، أعلى درجة حرارة مؤقتة على مستوى ألمانيا ورقمًا قياسيًا جديدًا للبلاد، بواقع 8ر41 درجة مئوية في 27 يونيو.

كما كانت ليلة 27 إلى 28 يونيو شديدة الحرارة على نحو استثنائي، إذ لم تنخفض درجة الحرارة في بلدة كوبشوتس بولاية سكسونيا أيضا في شرق ألمانيا عن 4ر29 درجة مئوية، وهو "أعلى حد أدنى ليلي لدرجات الحرارة يُسجل في ألمانيا على الإطلاق".

واتسم فصل الصيف هذا العام بالجفاف الشديد؛ إذ لم يتجاوز معدل هطول الأمطار نحو 171 لترا في المتر المربع الواحد، كما تقول هيئة الأرصاد الألمانية. وفي الوقت نفسه، سجلت ساعات سطوع الشمس فترة طويلة استثنائياً بلغت 779 ساعة، ليُصنف صيف 2026 وفق التقييم الأولي ضمن قائمة أكثر خمسة فصول مشمسة منذ بدء تدوين السلسلة الإحصائية لسطوع الشمس عام 1951.