رئيس شركة كوندور الألمانية يستبعد انخفاض أسعار تذاكر الطيران بسبب توتر الوضع في الخليج

صرح رئيس شركة "كوندور" الألمانية للطيران، بيتر جربر، بأنه يتعين على المسافرين جواً الاستعداد لموجة جديدة من ارتفاع أسعار تذاكر الطيران.

وخلال فعالية لقطاع النقل الجوي في مدينة فرانكفورت، قال برجر اليوم الاثنين بأن "السفر جوًا سيصبح أكثر تكلفة على الجميع".

وأوضح جربر، أنه لا يتوقع انخفاضاً في أسعار وقود الطائرات (الكيروسين) خلال العام المقبل في ظل استمرار توتر الوضع في منطقة الخليج، ورأى جربر أن هذا الأمر سيضاعف الضغوط على المسئولين السياسيين لتخفيض التكاليف الباهظة المفروضة على قطاع النقل الجوي في ألمانيا.

وقال جربر: "بالنسبة للمواطنين، لا يُعد السفر الجوي من الكماليات، بل هو جزء أصيل من البنية التحتية، ونحن مدينون لهم بضمان استمرار عمل هذه البنية التحتية". ووصف جربر التخفيض الأخير على ضريبة النقل الجوي بأنه لا يعدو كونه مجرد خطوة أولى، موصياً بإلغاء هذه الضريبة بالكامل على غرار النموذج السويدي، متوقعا أن يؤدي هذا الإجراء إلى زيادة حركة النقل الجوي، ومن ثم سيؤدي إلى زيادة الإيرادات الحكومية في نهاية المطاف. كما أيد المسؤول التنفيذي مقترح الهيئة الفيدرالية الألمانية لسلامة الطيران القاضي بتكفل الدولة بربع تكاليف المراقبة الجوية كتمويل أساسي.

وفيما يتعلق بولاية هيسن (حيث تقع مدينة فرانكفورت والتي بها أكبر مطارات ألمانيا)، أكد رئيس ديوان رئاسة الحكومة المحلية، بينيديكت كون، أنه لا ينبغي منح حقوق هبوط إضافية لشركات الطيران القادمة من الإمارات العربية المتحدة في المطارات الألمانية. وأوضح السياسي المنتمي إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي أن التوسع في الرحلات عبر الدوحة أو دبي من شأنه أن يضعف مراكز النقل الجوي الموجودة في ألمانيا.