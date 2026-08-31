رئيس وزراء اليونان لـ عون: جيشنا مستعد لدعم لبنان

أكد الرئيس اللبناني العماد جوزف عون، خلال لقائه رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، ظهر اليوم الاثنين في أثينا، "تطلع لبنان إلى استمرار دعم اليونان في شتى المجالات وفي المحافل الدولية كافة، بدءا من الأمم المتحدة، حيث نبحث استمرار دور أممي في جنوب لبنان كما في واشنطن حيث نتابع مسارا تفاوضيا لتحقيق أهدافنا الوطنية وأيضا في الاتحاد الأوروبي".

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأنه بينما لفت عون إلى أزمتي لبنان المترابطتين المزمنتين "أزمة وجود احتلال على أرضنا وأزمة وجود سلاح خارج سلطة دولتنا وهو ما استمر طيلة عقود"، شدد على أننا "قررنا اليوم أن الحل الوحيد الممكن، هو بمعالجة المشكلتين بالتلازم والتزامن والتوازي، انسحاب كامل للاحتلال وسيطرة كاملة لقوانا المسلحة وحدها على كل أرضنا".

وبدوره، شدد ميتسوتاكيس على استمرار دعم بلاده للبنان وللجيش اللبناني، وعلى "حرص اليونان على ان تضامن اثينا ليس فقط بالأقوال، وأن وزارة الدفاع والقوات المسلحة اليونانية تقف إلى جانب لبنان ومستعدة لدعمه"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

ولفت إلى وجود "آفاق كثيرة للتعاون من خلال الاستثمارات وتعميق الشراكة في الكثير من المجالات السياحة والثقافة وعلى صعد الطاقة والبنى التحتية، والدور الذي يمكن أن يلعبه لبنان ليتحول شرق المتوسط من حالة توتر وصراعات إلى سلام وتعاون وتفهم".