الكونغو تعلن تسجيل أكثر من 6000 حالة إصابة مؤكدة بإيبولا وما يقرب من 3000 حالة وفاة

أعلنت السلطات في الكونغو، تسجيل أكثر من 6000 حالة إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد، كما تم تسجيل 2911 حالة وفاة.

وأكدت السلطات، في تطور وصفته بأنه "مشجع"، عن تعافي أكثر من 1360 شخصا من الفيروس.

وكشفت السلطات اليوم الاثنين عن الحصيلة الجديدة لإصابات الوباء المتفشي في شرقي الكونغو، والذي يواصل انتشاره في ظل ظروف بالغة الصعوبة تفاقمت بفعل انعدام الأمن وعمليات النزوح الواسعة وإضراب العاملين الصحيين، فضلا عن كثافة حركة السكان.

وفي السياق ذاته، أكدت منظمة الصحة العالمية أن الوضع لا يزال خارج نطاق السيطرة، محذرة من أن الوباء في طريقه لتخطي أرقام وباء إيبولا الذي ضرب غرب أفريقيا بين عامي 2014 و2016، والذي يعد الأسوأ والأكثر دموية في التاريخ المسجل، إذ أودى بحياة أكثر من 11 ألف شخص تركزوا بشكل رئيسي في غينيا وليبيريا وسيراليون.