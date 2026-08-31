 أوباما يقود هجوم بيراميدز أمام المصري - بوابة الشروق
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أوباما يقود هجوم بيراميدز أمام المصري

محمد جلال
نشر في: الإثنين 31 أغسطس 2026 - 6:58 م | آخر تحديث: الإثنين 31 أغسطس 2026 - 6:58 م

أعلن الجنوب أفريقي رولاني موكوينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل الفريق لمباراة المصري في الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على المصري في الثامنة من مساء اليوم على استاد السويس الجديد في إطار لقاءات الجولة الثالثة من بطولة الدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي -  كريم حافظ

خط الوسط: مهند لاشين - حامد حمدان - مصطفى فتحي - عودة فاخوري - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: يوسف أوباما.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: "محمود جاد - خالد عوض - إياد العسقلاني - وليد الكرتي - ناصر ماهر - عبد الرحمن مجدي - محمود زلاكة - أحمد عبد القادر - أحمد نذير بن بو علي


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