 الدباغ يقود توليفة جديدة لهجوم الزمالك أمام السويس بتروجت - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الدباغ يقود توليفة جديدة لهجوم الزمالك أمام السويس بتروجت

محمد ثابت
نشر في: الإثنين 31 أغسطس 2026 - 6:58 م | آخر تحديث: الإثنين 31 أغسطس 2026 - 7:12 م

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به الأبيض مباراة منتخب السويس بتروجت المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الاثنين، على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويقود الدباغ توليفة جديدة في الخط الهجومي بعدما قرر معتمد جمال الدفع بشيكو بانزا وحسام أشرف من البداية.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : مهدي سليمان.

خط الدفاع : محمود بنتايج – محمود حمدي "الونش" – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط : محمد شحاتة – أحمد ربيع – آدم كايد.

خط الهجوم : شيكو بانزا – حسام أشرف – عدي الدباغ .

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد ومصطفى الزناري ومحمد إبراهيم وأحمد خضري ومحمد السيد وعبد الله السعيد  وأحمد عبد الرحيم " إيشو" وأحمد شريف وناصر منسي..


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