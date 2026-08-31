العدل تطلق المنصة الرقمية للتقاضي الجنائي عن بُعد تمهيدا لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد

- وزير العدل: خطة تدريب شاملة للقضاة والمحامين وأمناء سر الجلسات بالمحافظات على استخدام المنظومة

تواصل وزارة العدل، تنفيذ خطة متكاملة لضمان الجاهزية الفنية والبشرية واللوجستية لتطبيق القانون، من خلال تجهيز قاعات المحاكم، وإطلاق منظومة التقاضي عن بُعد، وتدريب القضاة والمحامين وأمناء سر الجلسات على آليات العمل الجديدة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تطوير منظومة العدالة واستكمال جهود الدولة في التحول الرقمي، والاستعداد لبدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025.

وأجرى المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، جولة تفقدية بمقر محكمة القاهرة الجديدة، اليوم الاثنين، بحضور رؤساء محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية، وممثلي الشركات المنفذة للمنصة الرقمية والتدريب والتطوير التقني؛ لمتابعة الاستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التقاضي الجنائي عن بُعد المستحدثة.

واستهل وزير العدل الجولة، بافتتاح الدورة التدريبية الثالثة لتدريب المحامين بنقابة القاهرة الجديدة الفرعية على منظومة التقاضي الجنائي عن بُعد والتطبيق الإلكتروني الخاص بنظر القضايا أمام محاكم جنايات أول درجة، في إطار خطة الوزارة لتأهيل جميع أطراف منظومة العدالة قبل التطبيق الفعلي للمنظومة الجديدة، التي تشمل تدريب جميع المحامين على مستوى الجمهورية من خلال النقابات الفرعية.

وأكد وزير العدل، أن الوزارة انتهت من إعداد وتجهيز قاعات المحاكم وقاعات التدريب اللازمة لتطبيق المنظومة، بالتنسيق مع محاكم الاستئناف ونقابة المحامين، بما يضمن توافر الجاهزية الفنية والبشرية واللوجستية المطلوبة.

وأشار إلى أنه اعتبارًا من يوم السبت 5 سبتمبر، ستبدأ وزارة العدل تنظيم دورات تدريبية مكثفة على المنظومة المستحدثة بكل محافظات الجمهورية، تشمل قضاة محاكم جنايات أول درجة، كما سيتم تدريب أمناء سر الجلسات والمحامين بالنقابات الفرعية، وذلك على مستوى الجمهورية.

وفي السياق ذاته، أطلق وزير العدل، رسميًا عبر بوابة وزارة العدل الإلكترونية «المنصة الرقمية للتقاضي الجنائي عن بُعد»، والمتضمنة «منصة خدمات المحامين» أمام محاكم جنايات أول درجة، والتي تمثل أحد المكونات الرئيسية لمنظومة التقاضي المستحدثة.

وتتيح المنصة للمحامين حضور جلسات المحاكمة عن بُعد، والحصول على صور رقمية معتمدة من ملفات الدعاوى دون الحاجة إلى الانتقال إلى المحكمة، مع إتاحة السداد الإلكتروني الفوري للرسوم، فضلًا عن إرسال قرارات محاكم جنايات أول درجة وإخطارات الجلسات إلى المحامين فور صدورها من خلال رسائل نصية (SMS).

كما تتيح المنظومة، حضور مختلف أطراف الدعوى عبر الوسائل الرقمية، ومن بينهم الشهود من الخبراء والأطباء الشرعيين، وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك؛ بما يعزز كفاءة إجراءات التقاضي ويدعم سرعة إنجاز القضايا.

فيما اطلع الوزير، على عدد من مشروعات التحول الرقمي الأخرى بمحكمة القاهرة الجديدة، من بينها منظومة المطالبات القضائية الرقمية التي تتيح تسجيل المطالبات وسداد قيمتها إلكترونيًا، والاستعلام عن ممتلكات المدين باستخدام الرقم القومي، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

وفي ختام جولته، أكد وزير العدل، أن جهود الوزارة في التحول الرقمي تأتي في إطار استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة العدالة، لا تقتصر على تحويل الإجراءات الورقية إلى إلكترونية، وإنما تستهدف تطوير أساليب العمل القضائي بما يحقق السرعة والدقة ورفع كفاءة الأداء، مع تيسير الحصول على الخدمات القضائية.

وشدد على أهمية التدريب المستمر للقضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية والمحامين والعاملين بالمحاكم، مؤكدًا استمرار التنسيق والتعاون مع نقابة المحامين باعتبارها شريكًا أساسيًا في إنجاح منظومة التقاضي المستحدثة والاستعداد لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد.