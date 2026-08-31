تحذيرات من عواصف جديدة في ولاية أريزونا وسط فيضانات عارمة خلفت قتيلين ومفقودين

عثرت فرق الإنقاذ التي تبحث عن المفقودين على جثتين على الأقل منذ اجتياح فيضانات عارمة لمنتزه جراند كانيون، بولاية أريزونا الأمريكية، وسط تحذيرات خبراء الأرصاد، اليوم الإثنين، من احتمالية وقوع المزيد من الفيضانات.

وألحقت الفيضانات التي اجتاحت المنطقة يوم السبت الماضي أضرارا جسيمة بخط أنابيب المياه الوحيد المؤدي إلى جراند كانيون، مما دفع المسؤولين إلى حظر إقامة السياح في النزل والفنادق داخل المنتزه، وفرض قيود طارئة على استهلاك المياه للسكان المقيمين طوال العام.

وتم العثور على جثتين، بينما لا يزال أكثر من عشرة أشخاص في عداد المفقودين إثر موجات متتالية من الأمطار شهدتها منطقة برايت أنجل كريك في الوجهة السياحية التي تستقطب 4.4 مليون زائر سنويا.

وكتبت حاكمة أريزونا كاتي هوبز على منصة إكس، يوم الأحد: "قلبي مع عائلات وأحباء كل مفقود جراء الفيضانات المفاجئة في جراند كانيون".

وأضافت هوبز أن إدارة الطوارئ والشؤون العسكرية في الولاية تنسق مع إدارة المنتزه ومسؤولي إدارة الطوارئ في المقاطعة لجهود البحث والإنقاذ.

ووقع الفيضان في جدول برايت انجيل كريك في آريزونا، الذي يصب في النهر، مساء أمس الأول السبت. وقد تم إجلاء أكثر من 60 شخصا من أعماق الكانيون. وقالت إدارة المتنزهات إنها لم تعثر بعد على 15 شخصا وطلبت من أي شخص لديه معلومات بشأن المتسلقين أو من كانوا يقومون بالتخييم بالتواصل معها.