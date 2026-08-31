محمود كامل: انتهاء الأزمة بين طارق الشناوي ومصطفى كامل بعد جلسة في مقر نقابة الصحفيين

قال محمود كامل، رئيس اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، إن الأزمة بين الناقد الفني طارق الشناوي والفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، حُلَّت مع بداية الجلسة التي عُقدت مساء اليوم بنقابة الصحفيين.

وأعرب «كامل»، عن شكره لطرفي الأزمة لتفهمهما وتقديرهما لقيمة النقابتين، مؤكدًا أن الجلسة انتهت بشكل يليق بقيمة النقابيين وتاريخ النقابتين، مشيدًا بالدور المهم الذي لعبه الفنان تامر عبد المنعم في تقريب وجهات النظر بين الطرفين.

وأشار «كامل»، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، إلى أن النقابتين اتفقتا خلال الجلسة على وضع خطة للتعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، تتضمن تدريب المواهب وإقامة حفلات فنية بمقر نقابة الصحفيين، وغيرها من أنشطة وفعاليات مشتركة.

وأكد أن الاجتماع عُقد على أرضية وطنية، وفي إطار العلاقة التاريخية التي تجمع النقابتين، لافتًا إلى أنهما اتفقتا، على مدار تاريخهما، حول العديد من القضايا الوطنية.

وأضاف أن النقابات المهنية على مدار التاريخ المصري «حائط السد الأول» في مواجهة التحديات التي واجهت البلاد، مشددًا على أن النقابات المهنية تُعد أحد أهم رموز القوى الناعمة المصرية.