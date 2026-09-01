الحوثيون يعلنون مقتل ستة من عناصرهم بينهم أربعة ضباط

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، مساء الاثنين، مقتل ستة من عناصرها، بينهم أربعة ضباط برتب عقيد ومقدم ورائد ونقيب.

وذكرت وسائل إعلام تابعة للجماعة أن القتلى شيعوا في محافظات صنعاء وحجة والجوف وإب، مشيرة إلى أنهم ينحدرون من عدد من المديريات في المحافظات الأربع.

ولم تحدد الجماعة مكان أو ظروف مقتل العناصر الستة، كما لم توضح ما إذا كانوا قد قتلوا في مواجهات برية أو جراء ضربات جوية.

وتعلن جماعة الحوثي بشكل متكرر عن تشييع قتلى من عناصرها، بينهم ضباط، من دون الكشف في كثير من الأحيان عن تفاصيل مقتلهم أو الجبهات التي سقطوا فيها.

ويأتي ذلك في ظل تصعيد عسكري على عدد من جبهات القتال في اليمن بين جماعة الحوثي والقوات الحكومية، مع استمرار المواجهات والاستهدافات المتبادلة بين الجانبين.