 نشأت الديهي: الضربات الإيرانية للأردن وقطر والإمارات مرفوضة والجامعة العربية أدانت تجدد الاعتداءات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نشأت الديهي: الضربات الإيرانية للأردن وقطر والإمارات مرفوضة والجامعة العربية أدانت تجدد الاعتداءات

نشأت الديهي
نشأت الديهي

نشر في: الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 - 12:32 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 - 12:32 ص

 قال الإعلامي نشأت الديهي، إن العالم والأوساط السياسية تتابع بقلق عودة أصوات المدافع إلى مضيق هرمز، بالتزامن مع تصاعد المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران.
وأوضح "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، أن التطورات الأخيرة بدأت بهجوم على جزيرة لارك في مضيق هرمز، بدعوى وجود منصات لإطلاق الصواريخ تستهدف السفن العابرة للممر الملاحي.
وأشار إلى أن إيران ردت بدورها باستهداف قواعد أمريكية في عدد من الدول العربية، من بينها الأردن والإمارات وقطر.
وأكد أن الضربات الإيرانية التي طالت أراضي الأردن وقطر والإمارات مرفوضة عربيًا وإسلاميًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن جامعة الدول العربية أدانت تجدد الاعتداءات، ودعت إيران إلى وقف الأعمال التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.
وأضاف أن مصر أدانت كذلك تجدد الهجمات الإيرانية، وحذرت من التداعيات الخطيرة لاستمرار التصعيد العسكري واتساع نطاق الحرب، مؤكدًا أن عودة أصوات المدافع مجددًا في المنطقة تثير مخاوف متزايدة من تفاقم الأزمة وتداعياتها الإقليمية والدولية.


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