كتب المهاجم المصري حمزة عبد الكريم فصلًا جديدًا في مسيرته، بعدما سجل ظهوره الأول مع الفريق الأول لنادي برشلونة في مباراة رسمية، خلال مواجهة رايو فاليكانو ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني 2026-27.

وشارك حمزة عبد الكريم خلال الدقائق الأخيرة من المباراة، ليصبح ظهوره أمام رايو فاليكانو أول مشاركة رسمية له بقميص الفريق الأول لبرشلونة، بعدما تألق خلال فترة الإعداد للموسم الجديد ونجح في لفت أنظار الجهاز الفني، ليحصل على فرصته الأولى مع كبار النادي الكتالوني.

وجاء ظهور المهاجم في ليلة مميزة لبرشلونة، بعدما نجح الفريق في تحقيق فوز كبير على رايو فاليكانو بنتيجة 5-2، في المباراة التي أقيمت على ملعب كامب نو.

وبادر الفريق الضيف بالتسجيل عن طريق سيرجيو بيريز في الدقيقة 12، قبل أن يدرك رافينيا التعادل في الدقيقة 19، ثم منح لامين يامال برشلونة التقدم بهدف في الدقيقة 21.

وفي الشوط الثاني، عزز برشلونة تقدمه بهدف عكسي سجله فلوريان لوجون في الدقيقة 51، لكن سيرجيو بيريز عاد وسجل الهدف الثاني لرايو فاليكانو في الدقيقة 59، قبل أن يحسم الفريق الكتالوني المباراة عن طريق رافينيا في الدقيقة 71، ثم لامين يامال في الدقيقة 90.

ورفع برشلونة رصيده إلى 9 نقاط محققًا العلامة الكاملة، بعدما فاز على إلتشي 5-0 في الجولة الأولى، ثم أتلتيك بلباو 2-0 في الجولة الثانية، ليواصل حملة الدفاع عن لقبه الذي توج به الموسم الماضي 2025-26.