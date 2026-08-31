عبدالمنعم السيد: زيارة الرئيس الصيني لمصر قد تمهد لمرحلة جديدة من توطين الصناعة والتكنولوجيا

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن الزيارة المرتقبة للرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر تأتي في توقيت استثنائي، في ظل التوترات العالمية والحرب الإيرانية الأمريكية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء الاثنين، أن مصر والصين تربطهما شراكة استراتيجية، مشيرًا إلى أن بكين تسعى إلى توسيع شبكة حلفائها وتعزيز امتداد مبادرة «الحزام والطريق» التي عملت على بنائها خلال السنوات الماضية.

وأوضح أن الزيارة المرتقبة قد تمثل بداية لمرحلة جديدة في العلاقات المصرية الصينية، تنتقل من التركيز على التبادل التجاري إلى توطين الصناعة، في ظل توجه مصر لإنشاء مراكز صناعية كبرى على أراضيها.

وأشار إلى نجاح تجربة منطقة «تيدا» بمحور قناة السويس، التي جذبت استثمارات مبدئية تُقدر بنحو 4.7 مليار دولار، باعتبارها نموذجًا يمكن البناء عليه لتعزيز الاستثمارات والتصنيع الصيني في مصر.

ولفت إلى أن مصر أصبحت مؤهلة لتعزيز التعاون متعدد المستويات مع الصين، بعد تطوير بنيتها التحتية وتوقيعها اتفاقيات مع عدد من الدول الإفريقية والآسيوية والاتحاد الأوروبي، بما يؤهلها لأن تصبح مركزًا لتجميع وتصنيع المنتجات الصينية وإعادة توزيعها في الأسواق المختلفة.

وأضاف أن المباحثات المرتقبة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الصيني ستتناول إمكانية توطين نسبة كبيرة من التكنولوجيا الصينية داخل مصر، خاصة في قطاعات الذكاء الاصطناعي والصناعات الحديثة، بما يدعم توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي ونقل الخبرات والتكنولوجيا.