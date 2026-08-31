محافظة القدس تحذر من فرض المنهاج الإسرائيلي على 45 ألف طالب فلسطيني

حذرت محافظة القدس الفلسطينية، الاثنين، من بدء تل أبيب مع بداية العام الدراسي الثلاثاء، فرض المنهاج الإسرائيلي على أكثر من 45 ألف طالب فلسطيني بالمدارس التابعة للبلدية الإسرائيلية في القدس.

وقالت المحافظة، في بيان، إن السلطات الإسرائيلية "تشرع اعتبارا من الثلاثاء بفرض المنهاج الإسرائيلي على أكثر من 45 ألف طالب فلسطيني بالصفين الأول والسابع، بجميع المدارس التابعة لبلدية الاحتلال بالقدس".

وشددت على أن تلك الخطوة تمثل "محاولة لطمس الهوية الفلسطينية، وتزوير الرواية الوطنية واعتداء مباشرا على حق الطلبة المقدسيين في تعليم وطني يحفظ تاريخهم ولغتهم وانتماءهم".

وأكدت المحافظة "وقوفها الكامل إلى جانب الهيئات التدريسية وأولياء الأمور في مواجهة هذه السياسات".

ودعت المؤسسات الدولية والحقوقية والتربوية إلى "التدخل الفوري، لوقف الانتهاكات بحق التعليم في العاصمة المحتلة".

وفي وقت سابق الاثنين، أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية بأن نحو 45 ألف طالب فلسطيني من سكان القدس الشرقية المحتلة سيضطرون لدراسة المنهاج الإسرائيلي خلال العام الدراسي الجديد.

وأوضحت الصحيفة أن هؤلاء الطلاب يمثلون 38 بالمئة من نحو 120 ألف طالب فلسطيني في القدس الشرقية المحتلة، مشيرة إلى أن هذا التحول يحدث للمرة الأولى منذ عام 1967 بعد احتلال إسرائيل للمدينة.

وعقب احتلال القدس الشرقية عام 1967، ظل النظام التعليمي في المدينة مرتبطا بالمناهج التعليمية المستخدمة في مدارس الضفة الغربية، حيث اعتمدت بداية على المناهج الأردنية، قبل اعتماد منهج تعليمي فلسطيني، وفق المصدر ذاته.

ويأتي ذلك بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد في إسرائيل والقدس، وسط إعلان مدارس فلسطينية خاصة في القدس الشرقية المحتلة، ومدارس مسيحية، تعليق الدوام اعتبارا من الثلاثاء وحتى إشعار آخر، احتجاجا على عدم تجديد تصاريح دخول عدد كبير من المعلمين من الضفة الغربية.

وقالت المدارس الخاصة، في بيان، إن تعليق الدوام جاء بسبب عدم تجديد السلطات الإسرائيلية تصاريح الدخول لعدد كبير من المعلمين والطواقم "دون سابق إنذار"، ما أثر على جاهزية المدارس في الجوانب التعليمية والصحية وإجراءات الأمن والسلامة.

وأضافت أن الدوام سيستأنف فور إعادة إصدار وتجديد كافة التصاريح الخاصة بالمعلمين والعاملين.

كما قالت المدارس المسيحية بالقدس، في بيان، إنها فوجئت مع استعدادها لافتتاح العام الدراسي الجديد 2026-2027 بـ"عدم تجديد تصاريح الدخول لأكثر من 70 معلما وموظفا من كوادرنا التربوية والإدارية والمساندة، بصورة مفاجئة ودون سابق إنذار".

وأضافت أن عدم تجديد التصاريح حال دون وصول المعلمين والموظفين إلى مدارسهم، وأثر مباشرة في جاهزيتها لافتتاح العام الدراسي.

وأعلنت أنه تقرر تعليق الدوام في مدارس المدينة اعتبارا من صباح الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 و"حتى إعادة إصدار وتجديد التصاريح اللازمة للمعلمين والعاملين، بما يضمن انتظام العملية التعليمية بصورة آمنة وسليمة".