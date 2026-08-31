مجلس الزمالك يهنئ اتحاد اليد بتتويج المنتخب بذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط

يتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، بخالص التهنئة إلى مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، برئاسة خالد فتحي، بمناسبة تتويج منتخب مصر لكرة اليد بالميدالية الذهبية في منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط، المقامة في مدينة تارانتو الإيطالية.

ويعرب مجلس إدارة نادي الزمالك عن خالص تقديره للجهاز الفني والإداري ولاعبي المنتخب الوطني، بعد الأداء المميز والروح القتالية التي عليها خلال منافسات البطولة، والتي تكللت بالتتويج بالميدالية الذهبية.

ويؤكد مجلس إدارة الزمالك أن هذا الإنجاز الجديد لكرة اليد المصرية يعكس التطور الكبير الذي تشهده اللعبة، متمنيًا دوام التوفيق والنجاح للمنتخب الوطني واتحاد كرة اليد في البطولات المقبلة، ومواصلة حصد البطولات ورفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.