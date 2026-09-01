قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن مصر تمتلك أطول مونوريل في العالم بطول إجمالي يبلغ 100 كيلومتر، وكذا أطول أتوبيس ترددي BRT بطول 116 كيلومترًا.

وأضاف "الوزير"، خلال تصريحات تلفزيونية، أن المونوريل ينقسم إلى خط غرب النيل مونوريل 6 أكتوبر بطول 46 كيلومترًا، وخط شرق النيل مونوريل العاصمة الإدارية بطول 54 كيلومترًا، والممتد من محطة استاد القاهرة حتى محطة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتابع: "هيبقى عندنا أطول أتوبيس ترددي BRT بطول 116 كيلومترًا، وعندنا بردو أطول مونوريل، الناس اللي بتقول عمال يقول أطول، أيوه بنقول أطول، واللي عنده معلومة غير كده يقول، يعلمنا ويقول لنا، عندنا أطول مونوريل فعلًا موجود، طوله 100 كيلو".

وتطرق إلى آلية الربط التبادلي بين مونوريل شرق النيل وغربه، موضحًا أن الخط الثالث لمترو الأنفاق سيربط بين الخطين من محطة استاد القاهرة بشارع صلاح سالم حتى محطة وادي النيل بالمهندسين؛ بما يتيح للراكب القادم من العاصمة الإدارية الانتقال إلى أقصى غرب القاهرة في 6 أكتوبر باستخدام المونوريل ثم المترو ثم المونوريل، من خلال "وسائل نقل حديثة ومكيفة وآمنة تليق بالشعب المصري".

وأضاف أن شبكة القطار الكهربائي الخفيف LRT، تمتد بطول يقارب 115 إلى 116 كيلومترًا عند اكتمال وصوله إلى مدينة العاشر من رمضان والمنطقة الصناعية بالعاصمة الإدارية، لافتًا إلى تشغيل مراحله الأولى والثانية، والثالثة وصولًا إلى محطة القيادة الاستراتيجية للقوات المسلحة انطلاقًا من محطة عدلي منصور.

وأوضح أن محطة عدلي منصور محطة "تبادلية بامتياز" تجمع بين 6 وسائل مواصلات حضرية، تشمل وسائل سككية المترو والقطار الديزل، بالإضافة إلى الأتوبيس الترددي BRT على الدائري، و"الشاتل باص"، وحافلات السوبر جيت داخل الموقف.

ورد على الانتقادات التي اعتبرت أن مسار القطار الكهربائي الخفيف LRT يمر في مناطق جبلية وصحراوية: "اللي ينزل من المترو أو الـBRT، أو السوبر جيت أو غيره، بيركب من عدلي منصور الـLRT، علشان يروح كل المدن العمرانية الجديدة، الناس اللي بتقول الـLRT كان ماشي في الجبل، أحد الناس اللي كانوا بينتقدونا ويقول الـLRT ماشي في الصحراء، ركبته معايا الـLRT".

وقال: "أنا أول مرة أركب الـLRT، وأنا مكنتش فاهم ومتخيل كده، بعد ما لقيت نفسي بمر على العبور والمستقبل، والشروق، وهليوبوليس الجديدة وبدر وحدائق العاصمة وزهرة العاصمة، ثم على العاصمة، والحي الحكومي، والكاتدرائية، والكيان العسكري ثم المدينة الرياضية العالمية، ثم المحطة المركزية".

وشدد على أن شبكة النقل الحضري توفر خدمات سريعة وآمنة ومكيفة تليق بالمواطنين، مختتمًا: "حاجة فخمة جدًا تليق بأهالينا".