قال الفريق كامل، وزير النقل، إن الوزارة تنفذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الصادرة يوم الأربعاء الماضي خلال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، بشأن "وضع خطة زمنية للانتهاء من مشروعات النقل الجماعي" لخدمة المواطنين.

وأضاف خلال تصريحات متلفزة، أن العمل في شبكة القطار الكهربائي السريع كعنصر رئيسي من شبكة النقل الجماعي الأخضر المستدام لمصر انطلق منذ عام 2019، موضحا أن منظومة النقل الجماعي تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية، يختص المحور الأول منها بـ "النقل بين المدن" سواء بواسطة قطارات الديزل، أو القطار الكهربائي السريع، أو الأتوبيسات.

ولفت إلى أن شبكة السكك الحديدية التي يجري تطويرها ورفع كفاءتها تمتد لنحو 10 آلاف كيلومتر، مؤكدا أن العمل يجري على "مد خطوط جديدة" إضافية حوالي 400 كيلومتر لربط أكبر أربع مناطق صناعية في مصر لم تكن تصلها القطارات سابقا وهي العاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، ومدينة السادات، وبرج العرب، بهدف نقل العاملين والموظفين، ونقل المواد الخام إلى المصانع، ونقل المنتجات المصنعة إلى مختلف أنحاء الجمهورية وموانئ التصدير.

ونوه أن شبكة الـ 10 آلاف كيلومتر القديمة يعمل عليها يوميا ما بين 800 إلى900 قطار، مؤكدا أن خطوط الديزل تنقل حاليا ما بين 1.1 إلى 1.2 مليون راكب يوميا، مع استهداف رفع الطاقة الاستيعابية إلى 1.5 مليون راكب بحلول عام 2030.

وأضاف أن 2030 يشهد تشغيل الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع الممتدة بطول 2250 كيلومترا، موضحا أن العمل يجري حاليا في 2000 كيلومتر تضم الخطوط الثلاثة الأولى، الأول من العين السخنة حتى مطروح مرورا بالقاهرة والإسكندرية، والخط الثاني من 6 أكتوبر حتى أبو سمبل مرورا بكل محطات الصعيد، والخط الثالث من الغردقة إلى قنا للربط مع باقي الشبكة، إلى جانب الخط الرابع المخطط تنفيذه بالشراكة مع القطاع الخاص من بورسعيد إلى الإسكندرية بطول 250 كيلومترًا.

وكشف عن تفاصيل الجدول الزمني للخطوط الثلاثة الأولى لشبكة القطار الكهربائي السريع، لافتا إلى أن الخط الأول ستبدأ تجارب تشغيله بدون ركاب اعتبارا من الأول من أكتوبر المقبل ولمدة ثلاثة أشهر، على أن يبدأ التشغيل التجريبي لكل الخط بدون ركاب في شهر يناير.

وأكد أن التشغيل بالركاب سينطلق في منتصف العام المقبل أو الربع الثاني من عام 2027 بين أبريل ويونيو، فور التأكد من الجاهزية الفنية والأمنية واكتمال كل الأسوار والكباري والتقاطعات لتأمين مسار القطار تماما.

وأشار إلى تحقيق تقدم كبير في تنفيذ الخط الثاني للقطار السريع "أكتوبر - أبو سمبل"، لافتا إلى الانتهاء من نسبة كبيرة جدًا من أعمال الجسور والمحطات، وكذلك الخط الثالث الغردقة – قنا.

ولفت إلى بدء أعمال تركيب السكة والفلنكات والبازلت للخط الثاني اعتبارا من يناير 2027، على أن تستمر الأعمال خلال عامي 2027 و2028 ليدخل الخدمة في عام 2029.

وأكد الوزير أن الخطوط الثلاثة الأولى للقطار السريع ستدخل الخدمة قبل حلول عام 2030، موضحا أنها ستضيف طاقة نقل 2.5 مليون راكب لخدمة 4 ملايين راكب يوميا بخدمات آمنة ومستدامة وبـ "أسعار معقولة" قبل 2030.

وتطرق إلى منظومة الأتوبيسات المخصصة للنقل بين المدن والمحافظات، مؤكدا أن الأتوبيسات بالكامل جديدة أو مجددة وتضم 6000 أتوبيس يعمل بين المدن، منها 2000 أتوبيس مملوكة لوزارة النقل عبر أربع شركات تابعة للشركة القابضة للنقل البري والبحري، و 4000 أتوبيس مملوكة لشركات القطاع الخاص وتعمل تحت مظلة وإشراف جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل.

وشدد على إحكام السيطرة التامة على تحركات الأتوبيسات على الطرق لتسيير الرحلات في مواعيد دقيقة تخدم أوقات الذروة لانتقال الركاب والعمال وطلاب المدارس والجامعات.