 حسام أشرف يتوج بجائزة رجل مباراة الزمالك ومنتخب السويس بتروجت - بوابة الشروق
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حسام أشرف يتوج بجائزة رجل مباراة الزمالك ومنتخب السويس بتروجت

محمد ثابت
نشر في: الإثنين 31 أغسطس 2026 - 10:11 م | آخر تحديث: الإثنين 31 أغسطس 2026 - 10:14 م

فاز حسام أشرف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام منتخب السويس بتروجت، التي أقيمت اليوم ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وتسلم اللاعب الجائزة من مراقب المباراة عقب انتهاء اللقاء في أرضية الملعب.

وكان حسام أشرف قد سجل هدف التقدم للزمالك خلال المباراة، وساهم في قيادة فريقه لتحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط جديدة.

وفاز الزمالك على منتخب السويس بتروجت بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

وبهذه النتيجة، رفع الزمالك رصيده إلى 7 نقاط، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المسابقة، بينما توقف رصيد منتخب السويس بتروجت عند نقطة واحدة في المركز السابع عشر.


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