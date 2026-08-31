الهلال يطارد رقما تاريخيا أمام أهلي جدة في الدوري السعودي

يخوض الهلال مواجهة قوية أمام أهلي جدة، مساء غدٍ الثلاثاء، على ملعب «المملكة أرينا»، في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة للدوري السعودي، بحثًا عن مواصلة سجله المميز دون هزيمة.

ويدخل الهلال المباراة بقيادة الإيطالي سيموني إنزاجي، بعدما تجنب الخسارة في آخر 45 مباراة متتالية بدوري المحترفين، حقق خلالها 33 انتصارًا مقابل 12 تعادلًا.

ويحتاج الهلال إلى تفادي الهزيمة أمام الأهلي لمعادلة أطول سلسلة له دون خسارة في تاريخ دوري المحترفين، والتي بلغت 46 مباراة متتالية بين مايو 2023 ونوفمبر 2024، وشهدت تحقيقه 42 فوزًا و4 تعادلات.

في المقابل، يمتلك أهلي جدة الرقم القياسي لأطول سلسلة مباريات متتالية دون هزيمة في تاريخ دوري المحترفين السعودي.

وحافظ الأهلي على سجله دون خسارة في 51 مباراة متتالية خلال الفترة من يناير 2014 وحتى فبراير 2016، حقق خلالها 33 فوزًا و18 تعادلًا، ليظل الرقم صامدًا حتى الآن.