أرسنال يعبر أستون فيلا بهدف ساكا ويواصل انطلاقته في الدوري الإنجليزي

حقق فريق أرسنال فوزًا مهمًا على حساب أستون فيلا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي، ليواصل الجانرز بدايته القوية في المسابقة ويحصد الانتصار الثاني على التوالي.

دخل أرسنال المباراة بضغط هجومي واضح، وحاول منذ الدقائق الأولى الوصول إلى مرمى أستون فيلا من خلال التحرك المستمر وشن أكثر من محاولة بحثًا عن هدف التقدم، إلا أن محاولاته لم تسفر عن هز الشباك خلال الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل السلبي.

وواصل أرسنال أسلوبه الهجومي مع بداية الشوط الثاني، وظهر أكثر إصرارًا على تسجيل هدف يمنحه الأفضلية، حتى نجح بوكايو ساكا في فك حالة الجمود وإحراز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59، مستغلًا أفضلية فريقه ومحاولاته المستمرة على مرمى أصحاب الأرض.

وعقب هدف التقدم، واصل أرسنال تعامله بإيجابية مع المباراة، وحاول تعزيز تقدمه بهدف ثانٍ، بينما لم ينجح أستون فيلا في استغلال محاولاته للعودة إلى اللقاء، لتنتهي المواجهة بفوز الجانرز بهدف نظيف.

وبهذا الانتصار، رفع أرسنال رصيده إلى 6 نقاط ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعدما حقق الفوز في أول مباراتين، بينما تجمد رصيد أستون فيلا عند صفر من النقاط في المركز الـ19، عقب خسارته في أول مباراتين بالمسابقة.