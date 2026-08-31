عبد الحليم علي: جمهور الزمالك «النجم رقم 1»

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أشاد عبد الحليم علي، نجم الزمالك السابق، بجماهير القلعة البيضاء، مؤكدًا أنهم يستحقون التضحية من أجلهم، لما قدموه من دعم ومساندة للنادي ولاعبيه.

وقال عبد الحليم علي، عبر برنامج «أوضة اللبس» على قناة «النهار»: «جماهير الزمالك يستحقون أن نضحي من أجلهم، وهم النجم رقم 1».

وأضاف: «جمهور الزمالك في أصعب ظروفه كانوا واقفين جنبي»، مشيرًا إلى أن المساندة التي تلقاها من الجماهير لن ينساها.

وتابع: «ما فعله جمهور الزمالك لن أنساه، اللي عملوه فوق دماغي».

واختتم عبد الحليم علي تصريحاته قائلًا: «أعشق جمهور الزمالك ويستحقون كل خير».