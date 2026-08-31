حقق فريق بيراميدز الفوز مساء اليوم الإثنين، على المصري البورسعيدي بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل أحمد سامي الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة 11 بعدما حول ركلة ركنية من جهة اليمين برأسه إلى هدف في شباك المصري.

في الدقيقة 37 جاءت أخطر فرص النادي المصري بعد أن سدد محمد مخلوف ركلة حرة مباشرة من أمام منطقة جزاء بيراميدز ولكنها اصطدمت بالعارضة

وبهذا الفوز، رفع بيراميدز رصيده إلى 9 نقاط من 3 مباريات، يتربع بهم على عرش ترتيب المسابقة، بينما تراجع المصري إلى المركز الخامس برصيد 6 نقاط.