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أعداد جريدة الشروق
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رسميًا.. أحمد كشري مديرًا فنيًا للإسماعيلي

محمد ثابت
نشر في: الإثنين 31 أغسطس 2026 - 10:02 م | آخر تحديث: الإثنين 31 أغسطس 2026 - 10:05 م

أعلن النادي الإسماعيلي رسميًا تعيين أحمد كشري مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، في إطار خطة مجلس الإدارة لإعادة ترتيب أوراق الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وفي السياق ذاته، وافقت اللجنة على الاستقالة التي تقدم بها أعضاء الجهاز الفني السابق، وهم أحمد فكري الصغير، ومحمد صبحي، وأحمد خليفة.

ووجهت إدارة الإسماعيلي الشكر والتقدير لأعضاء الجهاز الفني السابق على ما قدموه للنادي خلال الفترة الماضية، متمنيةً لهم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم المقبلة.

ويبدأ أحمد كشري مهمته مع الإسماعيلي خلال الفترة المقبلة، وسط تطلعات الإدارة لإعادة الفريق إلى الطريق الصحيح وتحسين نتائجه.


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