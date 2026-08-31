مودي يحث بوتين على إنهاء حرب أوكرانيا خلال قمة قيرغيزستان

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حث رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على اتخاذ خطوات لإنهاء الحرب في أوكرانيا عندما التقى الزعيمان على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في بيشكيك عاصمة قيرغيزستان اليوم الاثنين.

وقال مودي خلال المحادثات إن الهند تدعم كل جهود السلام.

وكرر دعوة سبق أن أطلقها في الماضي قائلا: "يجب أن نسلك الطريق من حرب لا نهاية لها إلى نهاية للحرب".

ورد بوتين بأن روسيا تسير بالفعل على هذا الطريق.

واندلعت الحرب بعد الهجوم الروسي الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022.

وتواصل الهند والصين التجارة مع روسيا، بينما فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا بسبب الحرب.