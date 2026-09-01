 امرأة تطعن شخصين عشوائيا في نيويورك قبل أن ترديها الشرطة قتيلة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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امرأة تطعن شخصين عشوائيا في نيويورك قبل أن ترديها الشرطة قتيلة

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 - 3:35 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 - 3:35 ص

 طعنت امرأة شخصين بشكل عشوائي في ميدان تايمز سكوير بمدينة نيويورك، ما أسفر عن مقتل أحدهما، قبل أن تطلق الشرطة النار عليها وترديها قتيلة.


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