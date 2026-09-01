امرأة تطعن شخصين عشوائيا في نيويورك قبل أن ترديها الشرطة قتيلة

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طعنت امرأة شخصين بشكل عشوائي في ميدان تايمز سكوير بمدينة نيويورك، ما أسفر عن مقتل أحدهما، قبل أن تطلق الشرطة النار عليها وترديها قتيلة.