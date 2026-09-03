حذر فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، من رحيل خوان بيزيرا عن صفوف الفريق، مؤكدًا أن الاستغناء عن اللاعب سيكون قرارًا خاطئًا، خاصة في ظل معاناة النادي من إيقاف القيد، ما يصعب مهمة التعاقد مع بديل مناسب.

وقال فاروق جعفر في برنامج «يا مساء الأنوار» على قناة «MBC مصر 2»: «لو الزمالك باع خوان بيزيرا مش هيعرف يجيب بديل، لأن النادي بيعاني من إيقاف قيد، والأفضل مش هبيعه وييجي ويكمل».

وأشاد نجم الزمالك السابق بمستوى الفريق خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن اللاعبين نجحوا في استعادة ثقة الجماهير، التي لعبت دورًا مهمًا في دعم الفريق ومساندته خلال المباريات.

وأضاف: «إحنا بنتفرج على فريق الزمالك اللي كسب الجماهير، وجماهير نادي الزمالك هي اللي جابت الدوري، وهي اللي بتقود الفريق للانتصار».

وأشار فاروق جعفر إلى وجود اختلاف واضح في أداء الزمالك بين شوطي المباراة، موضحًا أن الفريق يظهر بصورة مغايرة تمامًا في الشوط الثاني مقارنة ببداية اللقاء.

وقال: «الزمالك أول شوط وتاني شوط شكل تاني خالص».

وتطرق جعفر مجددًا إلى موقف خوان بيزيرا، مؤكدًا أن تألق اللاعب مع الزمالك لا يجب أن يكون دافعًا للاستغناء عنه، في ظل صعوبة تعويضه بلاعب آخر، خاصة مع استمرار إيقاف القيد.

وأوضح: «الزمالك لو باع خوان بيزيرا مش هيقدر يعوضه، يعني هو علشان ظهر بشكل جيد يهددني».

وانتقد نجم الزمالك السابق قرار رحيل حسام عبدالمجيد عن الفريق، معتبرًا أن الاستغناء عن المدافع كان أحد الأخطاء الفنية، في ظل عدم امتلاك الزمالك بديلًا قادرًا على تعويضه.

واختتم فاروق جعفر تصريحاته قائلًا: «رحيل حسام عبدالمجيد كان من الأخطاء الفنية للنادي، لأن الزمالك لا يمتلك بديل له».