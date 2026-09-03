الجيش اليمني يعلن تنفيذ ضربات جوية على تجمعات حوثية بالضالع

أعلنت قوات "درع الوطن" التابعة للجيش اليمني، مساء الأربعاء، تنفيذ ضربات جوية على تجمعات حوثية في محافظة الضالع (جنوب غرب).

وذكرت "درع الوطن" في حسابها على منصة شركة "إكس" الأمريكية، أنها نفذت "ضربات جوية دقيقة على تجمعات حوثية في محافظة الضالع".

ونشرت هذه القوات مشاهد عبر مقطع فيديو قالت إنها "لاستهداف سكن أفراد لمليشيات الحوثي في الضالع"، دون تفاصيل.

ولم يصدر تعليق فوري من قبل الحوثيين بشأن هذا الأمر.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الجيش اليمني، وقوع أضرار مادية جراء قصف حوثي استهدف منازل وأحياء سكنية في محافظتي تعز والضالع (جنوب غرب)، وفق ما نقله موقع الجيش "سبتمبر نت".

وتجددت المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي منذ مطلع يوليو في عدة محافظات، بينها مأرب (وسط)، والجوف (شمال)، فضلا عن الضالع وتعز.

ويشهد اليمن، منذ أبريل 2022 حالة من التهدئة في حرب اندلعت قبل نحو 12 عامًا بين القوات الحكومية والحوثيين، الذين يسيطرون على عدة محافظات ومدن، بينها العاصمة صنعاء، منذ 21 سبتمبر 2014.

ويساند تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، القوات الحكومية اليمنية، بينما تُتهم إيران بدعم جماعة الحوثي، التي أعلنت في يوليو 2026 فرض "حظر بحري" على المملكة.