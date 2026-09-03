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أعداد جريدة الشروق
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عشرات الآلاف يتظاهرون في إسبانيا احتجاجا على سياسة الحكومة بشأن الهجرة

مدريد - د ب أ
نشر في: الأربعاء 2 سبتمبر 2026 - 11:52 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 سبتمبر 2026 - 11:52 م

تظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص في أنحاء إسبانيا؛ دعما لبقاء مدينة سبتة الواقعة في شمال أفريقيا ضمن السيادة الإسبانية، واحتجاجا على سياسة الحكومة المركزية في مدريد بشأن الهجرة، وسط أزمة هجرة مستمرة تشهدها المنطقة.

واتهم المشاركون والمتحدثون، اليوم الأربعاء، الحكومة المركزية برئاسة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بانتهاج سياسة استرضاء تجاه المغرب، وبالفشل في تقديم الدعم الكافي لسبتة.

وعلى الرغم من أن المغرب يطالب بمدينة سبتة منذ فترة طويلة - مثلما يطالب بمدينة مليلية الإسبانية الأخرى في شمال أفريقيا - إلا أنه لا يمارس حاليا أي ضغوط خاصة بشأن هذه القضية.

ووصف زعيم المعارضة الإسبانية ألبرتو نونيز فيخو، المنتمي إلى الحزب الشعبي المحافظ، الوضع بأنه "غزو" من قِبل مهاجرين تدعمهم المغرب.

واتهم سانشيز وحكومته بالكذب، مشيرا إلى أنه وحكومته زعما عدم وجود تحذير مسبق بشأن أزمة الهجرة وبأن المغرب لم يفتعلها، مؤكدا أن كلا الادعاءين غير صحيح.

 

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