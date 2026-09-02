حزب الجبهة الوطنية: تعيينات جديدة في الأمانات المركزية وبعض أمانات المحافظات

أصدر رئيس حزب الجبهة الوطنية الدكتور عاصم الجزار، قرارا رقم (2) لسنة 2026، بشأن تعيين بعض المواقع التنظيمية بالأمانات النوعية المركزية والأمانات الجغرافية بالمحافظات.

وجاء القرار بعد الاطلاع على قانون الأحزاب السياسية رقم (40) لسنة 1977 وتعديلاته، وعلى لائحة النظام الأساسي للحزب، وفي إطار استكمال البناء التنظيمي لحزب الجبهة الوطنية وتعزيز قدرته على تفعيل العمل الجماهيري وتنفيذ أجندته السياسية والتنظيمية بما يتسق مع متطلبات المرحلة وتوجهات الدولة والقيادة السياسية نحو توسيع دوائر المشاركة وتعزيز دور الأحزاب في الحياة العامة؛ يعلن الحزب عن صدور عدد من القرارات التنظيمية بتعيين قيادات جديدة بعدد من أمانات المحافظات والأمانات المركزية.

وذكر الحزب أن هذه القرارات تأتي في إطار رؤية الحزب الرامية إلى الدفع بكفاءات وقيادات قادرة على التواصل المباشر مع المواطنين والتفاعل مع قضاياهم واحتياجاتهم وتحويل برامج الحزب وسياساته إلى عمل ميداني فاعل، مع توسيع قاعدة المشاركة وإتاحة المجال أمام الكفاءات والشباب والمرأة للاضطلاع بدور أكبر داخل الهياكل التنظيمية للحزب، مع التأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفا للنشاط الحزبي والجماهيري في مختلف المحافظات وتعزيز التنسيق بين الأمانات المركزية وأمانات المحافظات والمراكز والأقسام بما يضمن وحدة الرؤية وفاعلية الأداء والوصول إلى مختلف فئات المجتمع.

وأكد الحزب أن عملية تطوير هياكله التنظيمية ستظل عملية مستمرة تستند إلى معايير الكفاءة والقدرة على العمل الجماعي والحضور الميداني والانضباط التنظيمي، انطلاقا من مسئولية الحزب الوطنية وإيمانه بأن العمل السياسي الجاد يبدأ من المواطن وينتهي إلى خدمة الوطن.

وبناء على ما تقدم قرر الدكتور عاصم الجزار رئيس الحزب ما يلي:

أولا: الأمانات الجغرافية بالمحافظات

جمال موسى السيد عبد البار، أمينا لمحافظة القاهرة.

علي الدمرداش، أمينا مساعدا لمحافظة القاهرة.

محمد عبد الرحيم محمد الألفي، أمينا لتنظيم محافظة القاهرة.

طارق عبد الرحمن عبد الله مشهور، أمينا لمحافظة الشرقية.

وائل حافظ محمد بدوي، أمينا لتنظيم محافظة الشرقية.

أحمد غريب حسين حامد، أمينا لمحافظة السويس.

محمد علي عبد أبو حجاز، أمينا لمحافظة دمياط.

الدكتور طارق محمد عبد الحليم خليفة، أمينا لمحافظة الغربية.

الدكتور محمد فايز إبراهيم بركات، أمينا لمحافظة المنوفية.

النائب محمد صبحي عبد القوي الخولي، أمينا لتنظيم محافظة المنوفية.

الشاذلي علي حسن القرباوي، قائما بأعمال أمين محافظة البحر الأحمر.

جابر أحمد محمد عبد العال الطويقي، أمينا لمحافظة سوهاج.

محمد فرج إبراهيم محمد عامر، أمينا لمحافظة الإسكندرية.

عمرو عبد الغني محمد عبد الغني، مساعدا لأمين التنظيم لقطاع الصعيد.

ثانيا: الأمانات النوعية المركزية

المستشار عادل علي السعيد، أمينا لأمانة الشئون الدستورية والتشريعية.

السيد محمد مرزوق القصير، أمينا لأمانة الزراعة والري.

الدكتور عادل عدو، أمينا لأمانة الصحة والسكان.

حسام حسن أحمد الكبير، أمينا لأمانة ريادة الأعمال.

محمد طارق طلعت مصطفى، أمينا لأمانة الشباب.

المهندس محمد ماهر مصطفى أبو غالي، أمينا لأمانة النقل والمواصلات.

الدكتور ياسر السيد عبد المقصود علي، أمينا لأمانة العلاقات الخارجية.

النائب يوسف عامر، أمينا لأمانة الشئون الدينية.

ونص القرار في مادته الأولى على أن يعين المستشار محمد عاطف عمران نائبا أولا لرئيس الحزب بجانب مهام عمله أمينا عاما للحزب.

كما نصت المادة الثالثة على نشر القرار على الصفحات الرسمية للحزب على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما نصت المادة الرابعة على تنفيذ القرار من تاريخه وإلغاء ما قبله من قرارات بهذا الشأن، ونصت المادة الخامسة على إخطار لجنة شئون الأحزاب السياسية.

وحرر القرار في 2 سبتمبر 2026، وحمل توقيع الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية.