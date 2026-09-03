 حماس: تصاعد اعتداءات المستوطنين تسعى لفرض مخططات التهجير القسري والتطهير العرقي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حماس: تصاعد اعتداءات المستوطنين تسعى لفرض مخططات التهجير القسري والتطهير العرقي


نشر في: الخميس 3 سبتمبر 2026 - 12:34 ص | آخر تحديث: الخميس 3 سبتمبر 2026 - 12:34 ص

 قالت حركة حماس، إن تصاعد اعتداءات المستوطنين المسلحين على أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، بحماية ودعم من جيش الاحتلال يأتي في سياق سياسة ممنهجة تستهدف الشعب وأرضه.

وأضافت في بيان، أن هذه الاعتداءات تسعى إلى فرض مخططات الضم والتهجير القسري والتطهير العرقي، ما يستوجب تحركاً جاداً وفاعلاً على كافة المستويات لوقف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.

وفي البيان، نعت حماس الشهيدين الشابين عمر محمد نعسان (19 عاماً)، وخليل أبو عليا (19 عاماً)، اللذين استشهدا برصاص قوات الاحتلال والمستوطنين، خلال تصدي الفلسطينيين للاعتداءات على قرية المغير بالضفة الغربية المحتلة.

وتابعت: «نؤكد أن دماء شهدائنا وتضحيات أبناء شعبنا في مواجهة إرهاب الاحتلال ومستوطنيه لن تذهب هدرًا، وأن تصاعد جرائم الاحتلال لن يفلح في كسر إرادة شعبنا أو اقتلاعه من أرضه، بل سيزيده تمسكاً بحقوقه وثباتاً في مواجهة مشاريع الاحتلال الاستيطانية والتهجيرية».

وأهابت حماس، بأبناء الشعب الفلسطيني في عموم الضفة الغربية إلى تعزيز التكاتف والتصدي لاعتداءات الاحتلال ومستوطنيه، وحماية الأرض والقرى والممتلكات، وإفشال مخططات التهجير والاستيطان والضم.


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